46 فريقاً في «شبكة دبي للرجبي»

دبي (الاتحاد)

يستصيف ملعب «ذا سيفنز» بدبي، أواخر الشهر المقبل، منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي يحفل برنامجها بأنشطة وفعاليات عديدة، من أبرزها دورة كرة الشبكة التي تقام نسختها الثالثة هذا العام، بمشاركة قياسية لـ 46 فريقاً، الأمر الذي يجعل من بطولة العام الحالي الأكبر من نوعها حتى الآن.

وشكل إدراج دورة كرة الشبكة ضمن بطولة سباعيات الرجبي 2015 خطوة مهمة، عززت من مكانة الحدث كواحد من أكبر فعاليات دبي الرياضية. وتشارك في دورة هذا الموسم فرق من جميع أنحاء العالم، تتنافس ضمن 3 فئات، هي سيدات الخليج والشباب «المفتوحة»، إضافة إلى فئة السيدات.

وقال جيل كونلون، مدير دورة فرق الدعوة: «أتاحت لنا دورة كرة الشبكة، الفرصة لتوفير أنشطة رياضية مسلية أكثر لجمهورنا، وقد حظي الحدث بالفعل بشعبية أكبر، وتشارك فيه هذا العام فرق من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى الترحيب بجميع اللاعبين في أكبر مهرجان رياضي في الدولة».