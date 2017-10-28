«أبوظبي 5» يراهن على الصدارة في شيمان

خالد السعدي (شيمان)

تسببت الرياح القوية، والتغيرات المناخية، في عدم إكمال منافسات سباق كسر الكيلو للجولة الثالثة، من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والمقامة حالياً في مدينة شيمان الصينية، لتكتفي اللجنة المنظمة للسباق بالمرحلة الأولى لكسر الكيلو، وتعتمد نتائجها لانطلاقة السباق الرئيس الأول اليوم.

وحل زورق «كاسيا 22» الإيطالي في المركز الأول في منافسات السباق، وتبعه زورق بلو رو الأسترالي، وجاء زورق الفيكتوري بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز الثالث، فيما حل زورق «أبوظبي 5» بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز السادس في منافسات أفضل زمن.

وسيكون «زورق 22» بهذه النتيجة هو أول المنطلقين في سباق اليوم.

وكان سباق كسر الكيلو، والذي أقيم أمس سيقام على 3 مراحل مثلما جرت العادة في كل جولة، ولكن ساهمت الرياح القوية وتغير الأجواء في إلغاء السباق واعتماد نتائج المرحلة الأولى، وذلك رغبة من اللجنة المنظمة في إقامة السباق في الأجواء الأفضل والأنسب للمتسابقين.