«أصحاب الهمم» إلى «تحدي تايلاند»

أسامة أحمد (دبي)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرماية يوم السبت المقبل للمشاركة في الجولة الرابعة لكأس العالم 2017، والتي تستضيفها بانكوك، خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً يمثلون 20 دولة، حيث كثف المنتخب تدريباته الصباحية لترك بصمة جديدة في هذه التظاهرة العالمية.

وأكد عبدالله الكمالي، مدير المنتخب، أن الأبطال يسعون للمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتعزيزها، بعد أن أثبت «أصحاب الهمم» جدارتهم في جميع المحافل، بتحقيق طموحهم والوصول إلى منصات التتويج، مما يؤكد أن رياضة «أصحاب الهمم» على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن نسخة تايلاند ستشهد الظهور الأول لسعيد عبيد الطنيجي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، في مسابقة مسدس 10 أمتار هوائي من أجل الاحتكاك والتصنيف.

وقال: «المنتخب يطمح إلى تعزيز الإنجازات التي ظل يحققها في المحافل القارية والدولية، آخرها حصوله على 6 ميداليات ملونة، 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في الجولة الثالثة لكأس العالم التي أقيمت بكرواتيا، وحصول اللاعب سيف النعيمي على أول ميدالية ذهبية في الهوائي راقد خلال مشاركاته في بطولات العالم.

وأشار الكمالي إلى أن المشاركة في جولات كأس العالم تأتي ضمن البرنامج الموضوع، خصوصاً أن المنتخب فتح صفحة «طوكيو 2020»، من خلال خطة طموحة وجدول زمني محدد، لرسم صورة طيبة عن الرماية في الأولمبياد المقبل.

وكان الكمالي قد وقع، على هامش الجولة الرابعة لكأس العالم التي أقيمت بكرواتيا مع تايلار أندرسون مدير اللجنة الدولية لرماية المعاقين، عقد استضافة العين لكأس العالم لرماية المعاقين 2018 للعام الثالث على التوالي، والتي تقام في منتصف مارس المقبل.