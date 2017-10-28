الوصل والشارقة.. قمة «أقوياء اليد»

رضا سليم (الاتحاد)

تشهد صالة الوصل مساء اليوم، مواجهة تجمع بين «الإمبراطور» صاحب الأرض والجمهور، ومنافسه فريق الشارقة «حامل اللقب» ومتصدر الترتيب، في ختام الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أقوياء اليد، وهي الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وتختلف المواجهة بين الفريقين هذه المرة نظراً لأن الوصل يحتل الوصافة برصيد 9 نقاط، بعد الشارقة المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ورغم أن فوز الوصل لن يمنحه القمة لكنه يقربه من حامل اللقب، الذي يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بالدرع للعام الثاني على التوالي، في الوقت الذي يسعى الملك «الشرقاوي» لمواصلة الانتصارات دون هزيمة من بداية الموسم والتربع على القمة، خاصة أن هذه الجولة هي الأخيرة من الدور الأول الذي تصدره مبكراً.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 12 نقطة ويأتي الوصل وصيفاً بـ 9 نقاط وبفارق الأهداف عن النصر الثالث، ثم العين الرابع برصيد 8 نقاط، وشباب الأهلي - دبي الخامس برصيد 6 نقاط، والجزيرة السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

ويقود الوصل «الكونكورد» المصري حسين زكي محترف الفريق المنضم من شباب الأهلي دبي، ومعه مجموعة من لاعبي الخبرة يتقدمهم الحارس محمد إسماعيل، وخالد رمضان ورحمة غالب وأحمد حسين وحبيب عيسى وخالد عبدالرزاق وعبدالله الصفار.

في الوقت الذي يتعامل «الملك الشرقاوي» بشكل مختلف مع المواجهة، حيث تدخل ضمن تجهيزات الفريق للبطولة الآسيوية للأندية المقرر إقامتها الشهر المقبل في مدينة حيدر آباد بالهند، رغم أن الفريق سيلعب مباراتين في الدوري في الجولتين المقبلتين، قبل بدء التجهيز للبطولة الآسيوية.

ويقود الفريق المحترف التونسي سليم الهدوي ومعه أحمد هلال كابتن الفريق، ومحمد التميمي وضاحي محمد وإبراهيم القرص، ومبارك عبدالله وفراس محمد ورائد سعيد بجانب الحراس الثلاثة محمد عبدالله وخالد سعيد وعلي حسين.