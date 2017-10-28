كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة ينطلق اليوم

محمد حسن (أبوظبي)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة في السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق كأس الوثبة للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة «للمواطنين» لمسافة 100 كم FEI CEI*، وينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويقام السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، برعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في السباق نحو 77 فارساً وفارسة من نخبة إسطبلات وأندية الفروسية بالدولية، وخصصت له 4 سيارات جوائز للفائزين مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

واكتملت الاستعدادات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لتنظيم السباق، وتم تجهيز محاور السباق وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة الفرسان والفارسات المشاركين.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، مع ترسيم المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، بينما تم ترسيم المرحلة الثانية باللون الأصفر ومسافتها 25 كلم، وتم ترسيم المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 19 كلم، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 16 كلم.