«الأولمبية» شالين تعانق الذهب بعد 7 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

رغم حصولها على ميدالية أولمبية، هي برونزية أولمبياد لندن 2012، وعدد من الميداليات الذهبية في بطولات الأساتذة، إلا أن البلجيكية شالين فان سنيك، لم يسبق لها أن حققت لقباً في «الجراند سلام»، لكنها غيرت هذا الواقع بعد صبر طويل أمس الأول، بعد فوزها بذهبية وزن تحت 52 كجم، لتضرب موعداً مع السعادة في أبوظبي، بعد طول انتظار.

وشالين «27 عاماً» التي لم تحضر بطولة في أبوظبي منذ 7 سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لها في «الجراند بري» التي استضافتها العاصمة حينها، بدت سعيدة جداً بهذا الإنجاز التاريخي لها ولبلادها، وعبرت عن هذه الفرحة قائلة: لحظة مهمة في مسيرتي كلاعبة أن أفوز بالذهبية للمرة الأولى في بطولة جراند سلام، بعد يوم صعب ومنافسة قوية وشرسة مع عدد من اللاعبات المميزات، وأنا في قمة السعادة.

وعن عودتها إلى أبوظبي من جديد بعد غياب 7 سنوات قالت: جميل أن تتزامن العودة مع هذا الإنجاز المهم لي، وأبوظبي مدينة رائعة وتنبض بالحياة والجمال، وهي مدينة متطورة دائماً تجدها إلى الأفضل، وأنا أمضي أوقاتاً سعيدة عندما أزورها وأبوظبي جراند سلام بالنسبة لي ليست منافسة على البساط فقط، بل فرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة والنهضة العمرانية، والحديث مع شعب طيب إنها رائعة في كل شيء، وقد أهدتني الذهب ولن أنسى هذا اليوم.

وتضيف: أشارك في جولتين للأساتذة في هولندا والبرازيل الشهر المقبل، وسأكتفي بذلك، ولن أشارك في جراند سلام طوكيو وسأخضع للراحة، حتى أدخل العام الجديد بشكل جيد، خاصة أن طموحي الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.