مدريد (رويترز)

احتاجت تشكيلة أغلبها من الاحتياطيين إلى ركلتي جزاء ليفوز ريال مدريد 2 - صفر على مستضيفه فوينلابرادا في ذهاب دور 32 لكأس ملك إسبانيا أمس الأول وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين. وسجل ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز ركلتي الجزاء في الشوط الثاني ليضعا فريق المدرب زين الدين زيدان في موقف جيد للتأهل على حساب منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة قبل مباراة الإياب باستاد برنابيو بعد شهر.

وحقق لاس بالماس فوزاً كبيراً 4-1 على مستضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بينما تغلب خيتافي 2-صفر على جيرونا في مواجهتين بين فرق تنافس في دوري الأضواء وأحرز سيرجيو كاناليس هدفاً رائعاً، ليفوز ريال سوسيداد 1-صفر على ييدا المنافس في الدرجة الثالثة.

ويسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 ومنح زيدان الفرصة للعديد من البدلاء والشبان في الزيارة إلى المنافس المغمور. ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص الذي صمد فيه فوينلابرادا أمام منافسه الشهير.

وفي نهاية الشوط الأول سدد ماركوس يورنتي لاعب وسط فريق العاصمة الإسبانية كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة بعدما لمسها جوردي كودينا حارس ريال مدريد السابق. وواصل ريال مدريد سيطرته في الشوط الثاني ومنحه أسينسيو التقدم بعد مرور ساعة بعدما تعرض المغربي أشرف حكيمي لعرقلة من فران جارسيا. وبدا أن التدخل كان من خارج منطقة الجزاء.

وأنقذ كودينا فرصتين من بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد الشاب إذ بدأ بطل أوروبا وإسبانيا في صناعة الفرص وأطاح فاسكيز بكرة خارج المرمى من مدى قريب.

وأحرز فاسكيز الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية بعدما ارتكب باكو كانديلا خطأ ضد تيو هرنانديز بعد ركلة ركنية وحصل لاعب الوسط على الإنذار الثاني. وتعرض خيسوس باييخو مدافع ريال للطرد قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد تدخل عنيف ضد لويس ميا.