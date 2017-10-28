كولون يحدد موعد الإعلان عن خليفة شماتكه

دوسلدورف (د ب أ)

كشف مسؤول بنادي كولون، المتعثر في الدوري الألماني «البوندسليجا»، أن النادي يعتزم التمهل في اختيار من يتولى منصب المدير الإداري، خلفاً ليورج شماتكه الذي رحل عن المنصب مؤخراً. وقال ألكسندر فيرله، الرئيس التنفيذي لنادي كولون، في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» أمس: «نرغب في أن يتم شغل المنصب قبل بداية النصف الثاني من الموسم».

وأضاف: «حددنا بدقة المواصفات المطلوبة في الملف الشخصي، ونعمل على دراسة قائمة المرشحين».

كذلك أعلن النادي أمس تجديد عقدي قائد الفريق ماتياس ليمان والمدافع كونستانتين راوتش.

ويستمر العقد الجديد للاعب خط الوسط ليمان حتى عام 2019، بينما يستمر عقد راوتش، الذي سجل مؤخراً ظهوره الأول بقميص المنتخب الروسي، حتى عام 2021.