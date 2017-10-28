في الدوري الإنجليزي.. امتلاك الكرة لا يصنع الفوز دائماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ستبقى مسألة «الاستحواذ» في كرة القدم موضع جدل واختلاف بين خبراء اللعبة وعشاقها، فالبعض يوليها أهمية قصوى في تحقيق نتائج إيجابية، والبعض الآخر يعتبرها مجرد نسب وأرقام صماء لا تعني بالضرورة تفوقاً على المنافس، ولاتكون سببًا لتحقيق الفوز.

موقع شبكة «إس إف آر سبورت» التلفزيونية تناول هذه القضية بهدف أن يصل في نهاية المطاف إلى أن «الاستحواذ» لايصنع بالضرورة الفوز، وأنه من الممكن أن يفوز الطرف الأقل استحواذاً للكرة مثلما نشاهد ونرى في مختلف الدوريات الأوروبية، ولكن الشبكة ركزت في تقريرها على أندية أهم دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقالت: إذا كانت نتائج هذا الدوري تلقي الضوء على أهمية «الاستحواذ» في صناعة الانتصارات مثلما هو الحال بالنسبة لفريق مانشستر سيتي الملقب بـ «البلومون»، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، والذي يعتلي قمة الدوري من بدايته حتى الآن، ويتألق لاعبوه ويبدعون ويستحوذون ويسجلون الكثير من الأهداف، فإن ذلك لايعني بالضرورة أن الاستحواذ لا غنى عنه في تحقيق الفوز.

وأوضح التقرير أنه إذا كان جوارديولا من رواد مدرسة «الاستحواذ» في كرة القدم، حيث مارسها مع برشلونة وبايرن ميونيخ، وها هو يواصل التألق والإبداع بفريقه باحترافية عالية، ونجح من خلال ذلك في تحقيق الانتصار تلو الآخر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يشكل الاستحواذ «فائدة كبرى» فيما يتعلق بنتائج المباريات؟