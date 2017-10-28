سيتي يبحث عن «تعزيز الفارق» في مواجهة وست بروميتش

لندن (أ ف ب)

يصطدم مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام على «معركة الوصافة» اليوم، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق، عندما يحل على وست بروميتش ألبيون.

ويأمل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.

وقال لاعب وسط سيتي العاجي يايا توريه: «آمل أن تكون الأمور أسهل في المباراة المقبلة، لأنك إذا منحت الفرق حظوظاً كثيرة تصبح الأمور أصعب، من الصعب عندما تدافع الفرق بأعداد كبيرة، يبقى المهاجم مع لاعب الوسط الدفاعي، هذا أمر لا يصدق».

ويقدم سيتي أداء هجومياً رائعاً مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، البرازيلي جابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفاً في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.