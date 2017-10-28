سيتي يبحث عن «تعزيز الفارق» في مواجهة وست بروميتش

لندن (أ ف ب)
يصطدم مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام على «معركة الوصافة» اليوم، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق، عندما يحل على وست بروميتش ألبيون.
ويأمل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.
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ويقدم سيتي أداء هجومياً رائعاً مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، البرازيلي جابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفاً في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.
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