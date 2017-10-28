قمة تقليدية بين ميلان ويوفنتوس في «الكالشيو»

روما (أ ف ب)

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «سان سيرو» الذي يحتضن القمة التقليدية بين ميلان وضيفه يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي. ويخوض نابولي المتصدر اختباراً سهلاً مع ضيفه ساسوولو غداً، ويحل إنتر ميلان الثاني ضيفاً على فيرونا بعد غدٍ في ختام المرحلة.

يقدم نابولي بداية موسم رائعة فيتصدر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين أمام إنتر، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن، ويأتي يوفنتوس ثالثاً، وله 25 نقطة، وميلان ثامناً برصيد 16 نقطة.

وحقق يوفنتوس وميلان فوزين كبيرين بنتيجة واحدة 4-1 في المرحلة الماضية، الأول على سبال الوافد الجديد، والثاني على كييفو.

ويستعيد يوفنتوس بإشراف مدرب ميلان السابق ماسيميليانو أليجري مستواه المعهود تدريجياً بعد فترة من التذبذب، ويعول بدرجة كبيرة على مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً، بفارق هدفين خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.