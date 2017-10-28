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ذهاب نصف نهائي «أبطال أفريقيا» الليلة

الأهلي والوداد.. خطوة نحو «الأميرة السمراء»
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تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017

القاهرة (د ب أ)

يتطلع الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقيان على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في مواجهة عربية خالصة، بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية مساء اليوم.

ويُعد هذا هو النهائي العربي الثاني عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964، فيما تعتبر تلك المواجهة هي الثانية بين الأندية المصرية ونظيرتها المغربية في نهائي المسابقة، بعدما التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نهائي نسخة البطولة عام 2002، والتي حسمها الفريق المصري لصالحه.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمتهما قبل خوض مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في الرابع من نوفمبر.

وسبق للفريقين أن التقيا ست مرات في المسابقة، حيث فاز الأهلي في مباراتين وانتصر الوداد في لقاء وحيد، وفرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات، وهو ما يعكس مدى الندية التي دائماً ما تتسم بها مواجهاتهما.

وتعد هذه المواجهة الثالثة، التي ستجرى بين الفريقين في النسخة الحالية للبطولة، بعدما سبق أن التقيا في مرحلة المجموعات، حيث تبادل كلا الفريقين الفوز بملعبه بهدفين نظيفين بالمجموعة الرابعة، وهو ما يعني أن كل فريق سيكون كتاباً مفتوحاً للآخر. ... المزيد
     
 

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