«أبيض الشباب» يكثف التدريبات في بشكيك

بشكيك (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخب الشباب تحت 19 سنة، إلى العاصمة القرغيزية بشكيك، لتدشين المرحلة الأخيرة، استعداداً للتصفيات الآسيوية، التي يتطلع من خلالها «أبيض الشباب» إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018، بعد أن اختتم برنامج تحضيراته التي شهدت عدداً من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية في سلوفينيا وكرواتيا، وآخرها في أوزبكستان، وخاض العديد من المباريات الودية، مع مدارس كروية مختلفة، أطمأن من خلالها على جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في الاستحقاق القاري المهم.

ورفع الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة المدرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش، شعار «لا وقت للراحة»، وأدى تدريبياً مسائياً على الملعب للفرعي، التابع لمقر الاتحاد القرغيزي لكرة القدم، بمشاركة جميع اللاعبين الذي ارتسمت على وجوههم ملامح الجدية والإصرار، مع بدء العد التنازلي لانطلاق المنافسات، حيث يلاقى «الأبيض الشباب»، في الجولة الأولى نظيره المنتخب العُماني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد سبارتاك الذي يستضيف مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخبنا كلاً من عُمان، البحرين، نيبال، وقرغيزستان.