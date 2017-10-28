«دبي للسيدات» يستقبل المنتخب البريطاني

دبي (الاتحاد)

استقبل نادي دبي للسيدات، منتخب كرة القدم العسكري البريطاني، ضمن زيارة يقوم بها للدولة، تشمل عدداً من الأنشطة، وضم الوفد الضيف لاعبات كرة القدم والجهاز الإداري، بحضور سام كلي السكرتير الثاني للشؤون الإعلامية، ومحمد البستكي ملحق الشؤون الإماراتية والحكومية بالسفارة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي.

ويأتي تنظيم الزيارة من مجلس دبي الرياضي، والسفارة البريطانية في دبي، وكان في استقبال الفريق النسائي العسكري البريطاني، لمياء عبدالعزيز مدير نادي دبي للسيدات، التي رحبت بزيارتهم للنادي، واصطحبت لاعبات الفريق في جولة بمرافق النادي، حيث أعربن عن سعادتهن، بما يحتويه النادي من مرافق عصرية وطبيعة خلابة على شاطئ الخليج العربي.

وسلطت لمياء عبدالعزيز الضوء على دعم القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة النسائية، مشيرة إلى تأسيس لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في إطار توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وقالت إن الخطة السنوية للجنة تضم العديد من الفعاليات، التي من شأنها تعزيز دور المرأة في الأنشطة الرياضية كافة.

وتحدثت عن تفاعل المجتمع الإماراتي، والجهات الحكومية حالياً مع مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم.