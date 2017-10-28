عباس يكسر السيطرة البرازيليـة

دبي (الاتحاد)
استغل حميد عباس لاعب وسط الوصل، فرصة مشاركته أساسياً للمرة الأولى، خلال مشوار فريقه، في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي، بالصورة المثالية، حينما نجح في تسجيل هدف «ثمين» في الدقيقة 72، منح من خلاله «الإمبراطور» أسبقية التقدم في الشوط الثاني بتسديدة أرضية، مستفيداً من كرة هيأها المدافع المتألق عبدالله صالح، قبل أن يؤكد كايو فوز الوصل بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76.
وكسر حميد عباس الذي عوض الغياب «القسري» لزميله علي سالمين الغائب عن مباراة أمس الأول بداعي الإيقاف، بعد نيله الإنذار الثالث في مباراة الجزيرة ضمن الجولة الخامسة، هيمنة الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو على تسجيل الأهداف، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفاً للوصل بخلاف الثنائي البرازيلي.
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