عباس يكسر السيطرة البرازيليـة

دبي (الاتحاد)

استغل حميد عباس لاعب وسط الوصل، فرصة مشاركته أساسياً للمرة الأولى، خلال مشوار فريقه، في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي، بالصورة المثالية، حينما نجح في تسجيل هدف «ثمين» في الدقيقة 72، منح من خلاله «الإمبراطور» أسبقية التقدم في الشوط الثاني بتسديدة أرضية، مستفيداً من كرة هيأها المدافع المتألق عبدالله صالح، قبل أن يؤكد كايو فوز الوصل بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وكسر حميد عباس الذي عوض الغياب «القسري» لزميله علي سالمين الغائب عن مباراة أمس الأول بداعي الإيقاف، بعد نيله الإنذار الثالث في مباراة الجزيرة ضمن الجولة الخامسة، هيمنة الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو على تسجيل الأهداف، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفاً للوصل بخلاف الثنائي البرازيلي.

وتوزعت أهداف الوصل الـ12 في الدوري، ما بين الثلاثي فابيو ليما الذي يتصدر قائمة هدافي الأصفر برصيد 7 أهداف، مقابل 4 أهداف لمواطنه كايو، فيما سجل حميد عباس هدفه الأول أمام دبا الفجيرة، ليكمل بدر أهدافه الـ14 في دوري المحترفين، على مدار 10 مواسم، لعب خلالها 170 مباراة بقمصان فريقي النصر والأهلي، قبل الانتقال إلى صفوف الوصل مطلع موسم 2016- 2017.