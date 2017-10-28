«ديربي بر دبي» يشعل الأجواء بين الوصل والنصر

معتصم عبدالله (دبي)

سيطرت حمى مباراة «ديربي بر دبي» بين الوصل أمام مضيفه النصر، والمقررة مساء الخميس المقبل، على استاد راشد بالنادي الأهلي، على أجواء فوز الوصل المثير أمام ضيفه دبا الفجيرة، وتحويل تأخره في النتيجة بهدف، إلى انتصار 3-2، ضمن لـ «الإمبراطور» الوصول إلى «النقطة 14» ضمن فرق صدارة البطولة.

وألقت موافقة لجنة دوري المحترفين، على طلب نادي النصر، بشأن تحويل مواجهة «الديربي» المرتقبة إلى استاد راشد، بدلاً عن ملعب الوصل، والذي يستضيف مباريات «العميد»، خلال الموسم الحالي بصورة استثنائية، ظلالها على جمهور الفريقين، في أعقاب إعلان الوصل على لسان محمد العامري، عضو مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي، مخاطبة ناديه للجنة بصورة رسمية، بشأن عدم استضافة بقية مباريات «الأزرق» خلال الموسم الحالي على ملعب الوصل.

وأوضح العامري، أن إدارة ناديه فوجئت بقرار لجنة دوري المحترفين، وقال «لا نعرف المسببات الخاصة به، ولكن بالنسبة لنا في نادي الوصل، أرسلنا رسالة رسمية للجنة دوري المحترفين، بشأن عدم استضافة بقية مباريات «الأزرق»، فيما تبقى من الموسم الحالي على ملعبنا، ما يعني إلغاء العقد «المجاني» الموقع بين الطرفين قبل بداية الموسم الحالي».

وأبدى العامري دهشته من عدم مخاطبة ناديه، وقال: «النصر تجاهل حتى الرد على طلب الوصل، بتخصيص 50% من مقاعد ملعب مباراة «الديربي» لجمهور الوصل، على الرغم من مخاطبتنا إدارة النادي بصورة رسمية منذ أسبوعين، حسب اللوائح»، مؤكداً أن الأحداث الحالية لا تضع أي ضغوط على الوصل الذي ظل يحقق نتائج جيدة، ويتطلع إلى استمرار المنافسة على مقاعد الصدارة.