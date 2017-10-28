عمق هجوم «الزعيم» يتفوق في «ألعاب الهواء»

عمرو عبيد (القاهرة)

يواجه «الزعيم» نظيره «الملك»، في لقاء متباين بين متصدر الترتيب قبل بداية الجولة السادسة، وصاحب المركز الأخير، حيث لم يتعرض العين إلى أي خسارة، بينما لم يحقق الشارقة أي فوز حتى الآن، وإذا كان هجوم «البنفسج» أحرز 12 هدفاً، فإن «المتذيل» سجل ثلاثة أهداف فقط، إلا أن الفريقين استقبلا عدداً متقارباً من الأهداف، إذ اهتزت شباك العين 5 مرات، مقابل 7 أهداف دخلت مرمى الشارقة.

وتظهر قوة «الزعيم» من خلال عمقه الهجومي بقيادة دوجلاس وبيرج، والذي أسفر عن 5 أهداف بنسبة 42% من حصيلته الهجومية، مقابل 4 أهداف من الجبهة اليسرى، و3 أهداف من الناحية اليمنى، كما سجل الفريق ربع أهدافه عبر الألعاب الهوائية بتسديدات رأسية، وفي المقابل ظهر «الملك» بجبهة يمنى دفاعية ضعيفة، حيث تسببت في استقبال 4 أهداف بنسبة 57%، وهدفين عبر قلب دفاعه، وهو ما يعنى أن أضعف جبهاته الدفاعية تصطدم بأقوى جبهات العين الهجومية، والمثير أن العين استغل 5 تمريرات عرضية في هز شباك منافسيه بنسبة 42%، وهي النسبة نفسها الخاصة باهتزاز شباك الشارقة عبر تلك الألعاب!

ارتكب دفاع «الملك» ركلتي جزاء تسببتا في هدفين، بالإضافة إلى أخطاء قريبة من منطقة الجزاء، وهو ما أسفر عن هدفين آخرين، عبر ركلة حرة مباشرة، وأخرى غير مباشرة، لكن من الناحية الأخرى لم يسجل «الزعيم» سوى هدفين من خلال ركنيتين، بينما 83% من إجمالي أهدافه أحرزها عبر الألعاب المتحركة.

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