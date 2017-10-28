العين و الشارقة قمة العراقة.. وليلة الوفاء

عبدالله عامر (العين)

يرفع العين شعار الفوز، ومعادلة كفة الانتصارات، أمام ضيفه الشارقة، في مواجهة الليلة التي تحمل الرقم 84 في تاريخ مباريات الفريقين في الدوري، بعدما حقق «الزعيم» 29 فوزاً سابقاً، مقابل 30 لـ «الملك»، وتصطدم رغبة صاحب الأرض، في الإبقاء على صدارة دوري الخليج العربي في «دار الزين»، وحصد الفوز الخامس على التوالي، بطموحات الضيف الساعي بدوره لتحقيق فوزه الأول في الموسم، بعد «السبع العجاف»، بالخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في اثنتين في الدوري، مقابل الخسارة والتعادل في مباراتي كأس الخليج العربي، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يعرف الطريق إلى الفوز. وبعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، تعلو في مباراة الليلة قيمة المشاعر الإنسانية في المواجهة التي تحمل اسم «قمة الوفاء» للعم ياسين سليمان أبرز أصوات مدرجات «البنفسج»، والذي نثر عبير تشجيعه ودعمه للفريق واللاعبين، على مدار أكثر من عقدين من الزمان، قبل أن تبعده ظروف المرض والوعكة الصحية التي ألزمته السرير «الأبيض» بمستشفى توام، عن عشقه المستمر وارتباطه الأزلي بمدرجات «الزعيم» منذ عام 1984.

ويرد العين إدارة ولاعبين وجمهور، في مباراة الليلة الوفاء بالوفاء، بعد الإعلان عن تخصيص ريع تذاكر المواجهة المرتقبة لمصلحة «أبوعماد»، في الوقت الذي تسابق فيه لاعبو العين دعوة الجمهور للمشاركة في إنجاح المبادرة، في واحدة من صور الإنسانية وجماليات كرة القدم.

بيرج: «الهدف الأكبر» أهم من «الهداف»!

العين (الاتحاد)