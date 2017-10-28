منصور بن محمد يشهد «تحدي دبي» في كايت بيتش

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، فعاليات المهرجان الثاني لمبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وانطلقت يوم 20 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر المقبل.

وتفقد سموه بحضور هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، المواقع الرياضية للدوائر الحكومية المشاركة في التحدي على شاطئ «كايت بيتش»، حيث بدأ سموه الجولة بزيارة منطقة «هيئة كهرباء ومياه دبي»، والتي ضمت العديد من مسابقات اللياقة البدنية، التي لاقت إقبالاً من مرتادي الشاطئ والمشاركين في التحدي، ثم انتقل سموه لمتابعة فعاليات المسرح الرئيس، الذي قدم من خلاله خبراء الرياضة العالميون مجموعة واسعة ومتنوعة من التمارين والحركات الرياضية الأرضية، التي تعزز الحركة والقوة والتحمل واللياقة البدنية.

وتعرف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته ضمن فعاليات اليوم الأول لتحدي دبي للياقة على شاطئ كايت بيتش على الأنشطة الرياضية، التي قدمتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بما شملته من ألعاب رياضية ودرجات هوائية تساعد على رفع معدلات اللياقة البدنية.

وشملت الجولة كذلك منطقة «موانئ دبي العالمية»، التي ضمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الرياضية المتاحة للجمهور، من كافة الأعمار، والعديد من المسابقات الرياضية، كما توقف سموه أمام منطقة «هيئة الطرق والمواصلات بدبي» وملعب لكرة القدم التي تقدم من خلاله أكاديمية الهيئة لكرة القدم مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بمهارات التسديد وضربات الترجيح والتركيز في توجيه الكرة.