ياس تحصد «الثلاثية» بـ «ختامية» كأس زايد في تولوز

تولوز (الاتحاد)

سيطرت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على المراكز الثلاثة الأولى، في سباق الجولة الثانية عشرة والختامية لكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «تحدي كأس البريدرز» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 45 ألف يورو، والتي أقيمت يوم أمس بمضمار تولوز الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار عالم واحد 6 قارات، أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

وحلقت المهرة «نجاح» بإشراف أف سانشيز، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، بالمركز الأول، بأسلوب كلاسيكي، بعد أن اكتسحت منافسيها بفارق 3 أطوال من دون أي مجهود، مؤكدة أنها ستكون في قائمة أفضل المهرات للخيول العربية، بعد الأداء اللافت الذي قدمته في السباق، وهي غير مرشحة للفوز، مما يؤكد نجومية الخيول المنتجة في مزرعة الوثبة ستاليونز.

ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

واجتمع لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 9 من أفضل المهرات في سن 3 سنوات في أوروبا، وجاء السباق قوياً ومثيراً بين المهرات، اللاتي ينشدن النجومية في مستقبل سباقات الخيول العربية الأصيلة على الصعيد الأوروبي والعالمي.