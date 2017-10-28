الاقتصاد الأميركي ينمو %3 رغم الأعاصير

واشنطن (أ ف ب)

واصل الاقتصاد الأميركي نموه بوتيرة قوية في الفصل الثالث رغم الأعاصير العديدة التي اجتاحت الولايات المتحدة مؤخراً، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد الأميركية أمس.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3% في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، ليبلغ هدف النمو الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفصل الثاني على التوالي.

ورغم أنها لا تزال تقديرات أولية، إلا أن النتائج تخطت بكثير توقعات المحللين بنسبة نمو من 2.4%، مما يظهر أن الولايات المتحدة قد تجاوزت بسهولة آثار الأعاصير هارفي وايرما وماريا، التي عرقلت بشكل كبير النشاط الاقتصادي في تكساس وفلوريدا، وعاثت الخراب في جزيرة بورتوريكو.

ويعكس النمو في الفصل الثالث إنفاقاً قوياً للمستهلك واستثمارات قوية للشركات، وهو ما تعزز جزئياً بسبب تراجع مبيعات المنازل وتراجع الإنفاق الفيدرالي والحكومات المحلية.