آسيا ترفع مستوى ثروات أصحاب المليارات في 2016

زوريخ (أ ف ب)

عاد مستوى ثروات أصحاب المليارات إلى الارتفاع عام 2016 بدفع خصوصاً من آسيا، بحسب دراسة نشر نتائجها مصرف «يو بي اس» السويسري وشركة «بي دبليو سي» للتدقيق والاستشارات المالية.

وأشار المصرف في بيان إلى أن ثروات أصحاب المليارات ارتفعت العام الماضي بنسبة 17%، لتبلغ 6 تريليونات دولار بعد تراجع في مستوياتها في عام 2015. هذا الارتفاع يوازي ضعف النمو المسجل في مؤشر «ام اس سي اي وورلد اندكس» المستخدم من مديري الصناديق المالية لقياس أداء أسواق البورصة، وفق المصرف السويسري.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا النمو مرده خصوصاً الازدياد في الثروات في آسيا، حيث يرتفع عدد أصحاب المليارات بمعدل شخص إضافي كل يومين.

كذلك سجل مستوى الثروات في آسيا ازدياداً بواقع يقرب من الثلث العام الماضي، ليصل إلى 2000 مليار دولار، بحسب معدي الدراسة الذين أحصوا 637 شخصاً من أصحاب المليارات في هذه القارة.

ويبقى تركيز الثروات حتى اللحظة أكبر في الولايات المتحدة، حيث بلغت القيمة التراكمية لثروة 563 شخصاً من أصحاب المليارات 2.8 تريليون دولار العام الماضي (في مقابل 2.4 تريليون في 2015). وعلى هذه الوتيرة، قد يتخطى مستوى ثروات أصحاب المليارات في آسيا ذلك العائد لنظرائهم الأميركيين خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب الدراسة.