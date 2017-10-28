«سوبارو» اليابانية تستدعي 255 ألف سيارة

طوكيو (د ب أ)

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية، أمس، اعتزامها استدعاء 255 ألف سيارة في اليابان بسبب قيام موظفين غير مؤهلين بإجراء عمليات الفحص للسيارات في مصنع الشركة. وقال ياسويوكي يوشيناجا، رئيس الشركة، إن هذا الأسلوب استمر على مدى أكثر من 30 سنة، مضيفا في مؤتمر صحفي إنهم ظلوا يفعلون ذلك «من دون إدراك خطأ هذا الأسلوب».

وتم اكتشاف الخلل في عمليات فحص السيارات في المصنع، خلال تحقيق داخلي أجرته الشركة بتوجيه حكومي في أعقاب ظهور مشكلة مماثلة في شركة «نيسان موتور». واستدعت نيسان نحو 1.2 مليون سيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد علمها بأن هذه السيارات خرجت من المصانع دون الخضوع لاختبارات الأمان والسلامة المناسبة.