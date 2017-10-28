الذهــب يلامس أدنى مستوياته في 3 أسابيع

لندن (رويترز)

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع أمس، في الوقت الذي تراجع فيه اليورو مقابل الدولار، بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات.

وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية، إذ من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام الحالي، بينما ليس من المتوقع في الوقت الحالي أن تتخذ أوروبا هذه الخطوة في السنوات القادمة.

ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر الجاري عند 1264.15 دولار للأوقية (الأونصة). وعلى الرغم من ارتفاعه 0.1% إلى 1268.50 دولار بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش، يظل المعدن متجها صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 1267.90 دولار للأوقية.

وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما يزيد الضغوط على الذهب لأن ارتفاع العملة الأميركية يزيد تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالدولار على المستثمرين غير الأميركيين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة قليلا إلى 16.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 913.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2% إلى 967 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تسجيل خسائر أسبوعية.