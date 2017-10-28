إقرار الميزانية الأميركية يمهد الطريق أمام خفض الضرائب

واشنطن (وكالات)

اتخذ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، خطوة لتمهيد الطريق أمام تخفيضات حادة في الضرائب يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب وزعماء الجمهوريين بأن وافق على خطة ميزانية السنة المالية 2018.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون خطة الميزانية بأغلبية 216 ضد 212 صوتا.

وستمكن هذه الخطوة التشريع الخاص بالضرائب، الذي من المتوقع أن ينشر الأسبوع القادم، من الفوز بموافقة الكونجرس من دون الحصول على أي أصوات من الديمقراطيين. واتحد الديمقراطيون في معارضتهم لخطة الميزانية وانضم إليهم 20 نائباً جمهورياً صوتوا ضد مشروع القانون. وستخفض خطة الجمهوريين، التي أعلنت خطوطها العريضة الشهر الماضي، ضريبة الشركات إلى 20% من 35% والضريبة على المشاريع الصغيرة إلى 25% من 39.6% والحد الأعلى لضريبة الأفراد إلى 35% من 39.6%.

وتمكن خطة الميزانية مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو من إقرار تشريع الضرائب بأغلبية بسيطة وليس أغلبية 60 صوتاً. ويسيطر الجمهوريون على 52 معقداً في مجلس الشيوخ.

وقال محللون مستقلون، إن خطة ترامب ستخفض الضرائب للشركات والأفراد بما يصل إلى ستة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر القادمة.