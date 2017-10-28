أرباح «توتال» الفرنسية تنمو %29

باريس (رويترز)
قالت شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال»: «إن أرباحها الصافية المعدلة ارتفعت 29% في الربع الثالث، بما يتماشى مع التوقعات، بفضل زيادة الإنتاج وهوامش التكرير المرتفعة، بينما تجاوزت تخفيضات التكلفة هدفها للعام».
وزاد إنتاج «توتال» من النفط ستة بالمئة في الربع الثالث، بينما صعد صافي الربح التشغيلي المعدل من وحدتها لأنشطة المصب التي تشمل التنقيب والإنتاج 84%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 14%.
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وساهمت زيادات الإنتاج في مشاريع مثل كاشاجان في قازاخستان، وموهو نورد في جمهورية الكونجو، وأنجولا إل.إن.جي، إلى جانب امتيازات جديدة مثل الشاهين بقطر، في وصول الإنتاج إلى 2.58 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأبقت «توتال» على هدفها لنمو الإنتاج السنوي عند نحو خمسة بالمئة في 2017، وتتوقع بقاءه عند هذا المستوى حتى 2022.
وذكرت الشركة أن هدفها لخفض التكلفة في العام سيزيد على 3.6 مليار دولار، مقارنة مع 3.5 مليار دولار في توقعاتها السابقة، مع استمرارها في تقليص التكاليف.