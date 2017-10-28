استثمارات إماراتية بريطانية لتطوير البتروكيماويات في مصر

أحمد شعبان (القاهرة)
شاركت بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية، مجموعة شركات «لايف كيميكالز» المصرية، الاحتفالية التي نظمتها الأخيرة بالقاهرة بيوبيلها الفضي، وتتويج مسيرتها من العطاء في خدمة الصناعات الكيماوية، بشراكات واستثمارات مع رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات وإنجلترا لتطوير المنتجات الكيماوية وتلبية احتياجات الأسواق العربية والإفريقية.
وأكد يوغيش ميهتا، العضو المنتدب لشركة بتروكيم، حرص الشركة الإماراتية على الاستثمار في مصر، والذي يعكس التقدير الكبير الذي تتمتع به مصر من موارد، ومناخ جاذب للاستثمار، وسوق تتمتع بكل إمكانيات النجاح، وأيضا لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود كبيرة في الوصول إلى المزيد من التسهيلات والحوافز غير المباشرة لتحسين وتشجيع المستثمرين، وما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية بدأت بالفعل تعطي نتائج إيجابية.
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