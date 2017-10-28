استثمارات إماراتية بريطانية لتطوير البتروكيماويات في مصر

أحمد شعبان (القاهرة)

شاركت بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية، مجموعة شركات «لايف كيميكالز» المصرية، الاحتفالية التي نظمتها الأخيرة بالقاهرة بيوبيلها الفضي، وتتويج مسيرتها من العطاء في خدمة الصناعات الكيماوية، بشراكات واستثمارات مع رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات وإنجلترا لتطوير المنتجات الكيماوية وتلبية احتياجات الأسواق العربية والإفريقية.

وأكد يوغيش ميهتا، العضو المنتدب لشركة بتروكيم، حرص الشركة الإماراتية على الاستثمار في مصر، والذي يعكس التقدير الكبير الذي تتمتع به مصر من موارد، ومناخ جاذب للاستثمار، وسوق تتمتع بكل إمكانيات النجاح، وأيضا لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود كبيرة في الوصول إلى المزيد من التسهيلات والحوافز غير المباشرة لتحسين وتشجيع المستثمرين، وما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية بدأت بالفعل تعطي نتائج إيجابية.

وأكد المهندس ماجد محمد شفيق، رئيس مجلس إدارة لايف كيميكالز جروب المصرية، أنه يشعر مع جميع العاملين بالمجموعة بالفخر للشراكة مع «بتروكيم الشرق الأوسط» الإماراتية والنجاح المشترك والمساهمة في تحديث وتطوير الصناعة، والمشاركة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي في أحد القطاعات الحيوية وهي الصناعات الكيماوية، وقال: نجحنا خلال تلك المدة في توفير أكثر من 100 منتج كيماوي للصناعة المصرية، تمثل نحو 50% من حجم السوق، وتشييد استثمارات صناعية بكل من السويس وبلبيس، وصوامع متخصصة بميناء الأدبية بالسويس وميناء الإسكندرية، وفرت احتياجات مصر وبعض الدول العربية والإفريقية، وأسهمت في توفير فرص جديدة للباحثين عن العمل.