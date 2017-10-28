السعودية تستثمر نمو قاعدة المستثمرين في زيادة إصدارات السندات الدولية

الرياض (رويترز)

قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستطرح عدداً أكبر من إصدارات السندات الدولية في 2018 في الوقت الذي ستخفض فيه حجم كل إصدار.

وأضاف فهد السيف، رئيس المكتب، أن أي تغيير سيكون استجابة لردود المستثمرين، وسعياً إلى تغطية عجز كبير في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط، طرحت الرياض أول إصداراتها الدولية للسندات في أكتوبر العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار وهو أكبر إصدار لسوق ناشئة على الإطلاق.

وقال السيف إنه لن يكون هناك المزيد من الإصدارات الدولية هذا العام. وطرحت الحكومة السعودية إصدارين دوليين هذا العام أحدهما سندات إسلامية (صكوك) بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل الماضي، وسندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأضاف قائلا «نحن ندرس هل نواصل نفس النموذج الذي اتبعناه هذا العام أو أن نطرح عدداً أكبر من الإصدارات»، مشدداً على أن إجمالي حجم الإصدارات لن يزيد نتيجة لأي زيادة في عددها. وقال السيف إن مكتبه يسعى إلى عقد عدد أكبر من الجولات الترويجية غير الهادفة للبيع لمستثمرين في الدين السعودي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. والسيف مصرفي مخضرم تقلد مناصب بارزة بالبنك السعودي البريطاني وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية.