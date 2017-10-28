النتائج والاكتتابات يقودان الأداء الإيجابي لـ «الأسواق المالية» المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أداءها الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الماضي، بفعل دخول قوي شرائية استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة بعدما شهدت قاعات التداول حالة من الزخم والتفاؤل مدفوعة بتحقيق عدد من الشركات الكبري لنتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فضلاً عن الإعلان عن تفاصيل الأطروحات والاكتتابات الجديدة، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.

وقال الخبراء لـ«الاتحاد» إن حالة الزخم التي شهدتها تعاملات المستثمرين جاءت مواكبة لزيادة وتيرة الإفصاحات والإعلانات الإيجابية التي تزامنت مع إعلان شركة «إعمار» لطرح 20% من أسهم شركة «إعمار للتطوير» التابعة لها، منوهين بأن الإعلانات ساهمت بشكل كبير في دفع مؤشرات سوق دبي المالي للصعود خصوصاً بعدما توقعت الشركة أن يكون حجم طرح شركة إعمار للتطوير مماثلاً لحجم الطرح الذي تم أثناء إدراج أسهم شركة «إعمار مولز» في سوق دبي المالي عام 2014.

وتوقعت شركة «إعمار العقارية» في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي أن يتم توزيع الأرباح الناتجة عن عملية الطرح خلال شهر يناير 2018، وذلك بشرط إنهاء عملية الطرح بنجاح وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والجهات المختصة، مؤكدة أن موعد الطرح سيكون من 2 نوفمبر إلى 13 نوفمبر للأفراد، ومن 2 نوفمبر إلى 15 نوفمبر للمؤسسات.

وأضاف هؤلاء أن عودة الارتفاعات للأسواق المالية جاءت بالتزامن مع إعلان نتائج إيجابية لبعض الشركات القيادية في الأسواق خصوصاً شركات القطاع البنكي، مؤكدين أن بنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 14.32 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بحسب البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك، كما سجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً في أرباحه الربعية بنسبة 26% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب أرباح بنك «المشرق» التي نمت بواقع 14%، وهو ما يشير إلى أن نتائج القطاع البنكي كانت لها دور بارز في دعم المؤشرات المالية نظراً لقوة الوزن النسبي لأسهم البنوك في الأسواق المحلية.