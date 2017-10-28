«سيسكو» و«جوجل» تدخلان شراكة في حلول السحابة الهجينة



تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) دخلت «سيسكو» و«جوجل كلاود» شراكة لتقديم حلول البنية السحابية الهجينة تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في البيئات السحابية أو المادية، وستقدم الشركتان حلولاً فريدة ومفتوحة للبنية السحابية الهجينة، تسمح باستخدام وإدارة وتأمين الخدمات والتطبيقات في البيئات المادية أو على منصة «جوجل كلاود». وبهذا تتميز الحلول الجديدة بسرعة وحجم البنية السحابية، مع مزايا الأمن من المستوى المؤسسي. وتوفر الحلول للمؤسسات طريقة تناسب تشغيل وتأمين ومراقبة أحمال العمل، وبالتالي تمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتها، والتخطيط لنقل بنيتها السحابية بالوتيرة التي تناسبها وبشكل لا يفرض عليها التعامل مع مزوّد بعينه. وتستطيع الشركات الآن تطوير التطبيقات الجديدة في البنية السحابية أو في مقر الشركة، بأدوات التطوير نفسها وزمن التشغيل وبيئة الإنتاج.