جدار «إكس جي» يحقق انفراجة في رؤية الشبكة

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «سوفوس» لحلول أمن الشبكات والنقاط النهائية، الإصدار الأحدث من الجيل المقبل من جدار حماية «سوفوس XG»، الذي يحقق انفراجة في رؤية حركة المرور على الشبكات، ويوفر إمكانية تحديد وتصنيف والسيطرة على كل التطبيقات النشطة على الشبكة وغير المعروفة مسبقا.

ويعد تطبيق المراقبة المتزامن في جدار حماية «سوفوس XG» الأول من نوعه في القطاع حيث يقلل المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة المرور مجهولة الهوية عن طريق السماح للمسؤولين بمعرفة كافة النشاطات القائمة علي الشبكة بالتفصيل.

وقال روب أيوب، مدير الأبحاث والمنتجات الأمنية، لدي شركة الاستشارات والأبحاث الدولية «آي دي سي» إن «الإصدار الأحدث من جدار الحماية سوفوس XG يمثل تحسنا كبيرا في تطبيقات رؤية الشبكة، وخاصة فيما يتعلق بالتطبيقات المجهولة، ويقدم حلا مبتكرا لمشكلة واسعة النطاق على مستوى الصناعة وتزداد صعوبة مع مرور الوقت».

وقال دان شيابا، نائب الرئيس الأول لدي سوفوس «تشير دراسة حديثة لشركة آي دي سي، إلى اعتراف محترفي تقنية المعلومات بأن نحو 60% من حركة مرور الشبكة غير معروفة، والمخاطر الأمنية المرتبطة بذلك تتصدر قائمة اهتماماتهم. بينما تستطيع سوفوس تحديد هذه الحركة. وتعد هذه التقنية الجديدة نقلة نوعية لمحترف تقنية المعلومات الذي يرفض الثغرات والنقاط العمياء التي تخلقها جدران الحماية وحلول النقاط النهائية في بيئة النظام».