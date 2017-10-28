أول حاسوب مكتبي قابل للفصل من «إتش بي»



تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) كشفت «إتش بي» عن جهاز «زد بوك إكس2» أقوى وأول حاسوب مكتبي قابل للفصل في العالم، الذي صمم لتلبية متطلبات الأداء وحرية التنقل التي يواجهها الفنانون والمصممون ومحترفو تعديل الصور، ومن يحتاجون إلى الاستفادة بشكل كامل من قدرات سحابة «أدوبي كرييتيف» والتطبيقات الاحترافية الأخرى. وبدأت «إتش بي» في إعادة تصميم أجهزة حاسوب قابلة للفصل في وقت سابق هذا العالم مع التصميم الجديد للحاسوبين «إتش بي سبكتر إكس2» و«إتش بي إيليت إكس2»، واليوم ومع الكشف عن «زد بوك إكس2» استكملت «إتش بي» الثلاثة مراكز الأولى بإطلاق أقوى حلول الحوسبة القابلة للفصل التي تستهدف المجتمع الإبداعي.وقال جوين كوبل، مدير محطات العمل وأجهزة الكمبيوتر التابعة جزئيًا وحلول التجزئة والحوسبة الغامرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إتش بي» «لا يوجد جهاز قادر على تحويل رؤى الفنانين والمصممين إلى واقع إلا، زد بوك إكس2، أول وأقوى محطة عمل قابلة للفصل في العالم».