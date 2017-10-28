«موتورولا» تطلق هواتف «موتو زد» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة لينوفو، من خلال الشركة التابعة لها «موتورولا موبيليتي»، سلسلة هواتف Moto Z2 في الإمارات، حيث شارك المستخدمون في أنشطة مثيرة حيث اختبروا قدرات الهاتف مباشرة.

وقال جراهم براوم، المدير العام لمجموعة أعمال الأجهزة النقالة في لينوفو الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا: «يسرنا إطلاق الإصدار الثاني من عائلة الهواتف الذكية Moto Z. وعلى الرغم من أن هذه الهواتف الذكية المصنوعة بدقة عالية، تبقى رائعة في حد ذاتها، فإن الهاتفين Moto Z2 Play، وMoto Z2 Force يتحولان فوراً إلى جهازين يواكبان تماماً ما يفضله المستهلكون عندما يضاف إلى أي منهما ما تريد من إضافات Moto Mods».

يأتي هاتف Moto Z2 Play بتصميم خارجي معدني بالكامل، وشاشة عالية الوضوح التام سوبر أمولد بقياس 5.5 بوصة تقدم دقة عالية. ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة، كما زوّد الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 غيغاهرتز ليقدم لكم الهاتف أداءً قوياً على مدار اليوم، وبفضل تقنيتي التركيز التلقائي ذي البيكسل المزدوج والتركيز التلقائي الليزري في هاتف Moto Z2 Play، سيكون بإمكان المستخدمين التقاط صور أكثر إشراقاً ووضوحاً حتى في ظروف الإضاءة الخافتة، ويصل مدى الجيل التالي من تقنية التركيز التلقائي الليزري إلى 5 أمتار، ليتمكن المستخدمون من التركيز على الأجسام في البيئة المظلمة بنسبة تصل إلى 3 مرات أكثر، ومع الكاميرا الأمامية التي تصل دقتها إلى 5 ميغابيكسل وميزة ضوء الفلاش المزدوج لتصحيح اللون، فتأكدوا أن صورة السيلفي ستكون رائعة سواءً ليلاً أو نهاراً.

أما الإصدار الجديد Moto Z2 Force، فتم تزويده شاشة أموليد رباعية الوضوح العالي بمقاس 5.5 بوصة، منيعة أمام الكسر والخدش وتتكامل مع هيكل الجهاز المعدني تماماً، والجهاز مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، ويستطيع تبادل البيانات بأعلى سرعة ممكنة في عالم الاتصالات النقالة.تتيح بطارية الهاتف عمله طوال اليوم دون أن يضطر مستخدمه للبحث عن منفذ للطاقة، وعند حاجتها إلى الشحن بإمكان المستخدم إضافة 8 ساعات من التشغيل خلال دقائق فقط بالاعتماد على الشحن السريع توربوبور.