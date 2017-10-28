دراسـة: نصف معـدل الإنفـاق على تقنية المعلومات يرتكز على «السحابة»

دبي (الاتحاد)

كشفت دراسة أعدتها شركة F5 نتوركس أن نصف معدل الإنفاق على تقنية المعلومات ترتكز على السحابة في العام المقبل.والقت الدراسة الضوء على 50 شركة تم اختيارها من مجموعة واسعة من الصناعات، والتي تم تقييم أداء كل منها في مجال التميز بالتماسك الاستراتيجي، وأثرها على السوق، والأداء التشغيلي، والقيمة الإجمالية، كما تضمن التقرير دراسات حالة مفصلة لبعض الشركات المختارة، فضلاً عن تحليل توجهات السحابة ذات الصلة.

وحصل قطاع بالتجزئة على أكبر حصة باختيار 50 شركة منه 12%، يليه قطاع الخدمات المالية (8%)، ثم صناعة السيارات (6%)، والرياضة (6%)، فوسائل النقل /‏‏ الخدمات اللوجستيات (4%)، ومن أبرز الشركات التي أتى التقرير على ذكرها شركة سبوتيفي (المتخصصة في التطوير والتحسين المستمر لخدمة البث الهائل للموسيقى عبر الإنترنت)، وشركة مرسيدس إف1 (المتخصصة بعمليات تحليل الأداء المدعومة من السحابة)، وشركة إيربوس (المتخصصة في السحابة وتَعلُّم الآلات من أجل تخزين ومعالجة عدة مئات من التيرابايت للصور الملتقطة من الأقمار الصناعية سنوياً).