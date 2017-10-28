  • السبت 08 صفر 1439هـ - 28 أكتوبر 2017م

مفاوضات مع مصنعين عالميين لتخفيض أسعار التوريد

موزعون يخفضون أسعار الأجهزة الإلكترونية مطلع العام لامتصاص أثر الضريبة المضافة
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تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017

يوسف العربي (دبي)

يخطط موزعو إلكترونيات استهلاكية في الدولة بالتنسيق مع المصنعين العالميين لتخفيض أسعار المنتجات وإطلاق عروض ترويجية خاصة على الأجهزة بالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، بحسب إفادات للموزعين والمصنعين، كشفوا فيها أن العروض التي ستطرح مطلع العام المقبل ستركز على تعزيز القيمة المضافة للمستهلك، مثل الهدايا المجانية وتمديد فترات الضمان، وهي مزايا تعادل قيمتها المادية نحو 10% من القيمة الإجمالية للسلعة على الأقل.

وأوضحوا أنه من المقرر أن تطرح كبريات الشركات والوكلاء والموزعين عروضا قوية، مثل تقديم ساعات ذكية وبطاقات ذاكرة وسماعات لاسلكية مجاناً على الهواتف المحمولة، وحقائب وعدسات وكماليات مجاناً عند شراء الكاميرات، وأنظمة استماع «المسرح المنزلي» عند شراء أجهزة التلفاز. وأكدوا أن العروض الترويجية والحسومات المرتقبة ستقلص تأثير الضريبة على أنماط الشراء لدى المستهلكين بما يسهم في الحفاظ على مستويات المبيعات بالقطاع خلال عام 2018.

نقاشات مطولة

من جانبه، قال أنطوني بيتر، مدير قسم العمليات والاتصال المؤسسي لدى «باناسونيك» الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق لـ «الاتحاد» إن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات شهد مؤخرا نقاشات مطوّلة بين المصنعين العالميين والموزعين المحليين حول ضريبة القيمة المضافة، لوضع آليات تحفاظ على مستويات المبيعات.

وقال بيتر، إن العملاء أصبحوا مستعدين ذهنياً لتقبّل الضريبة، وتوقع أن يكون تأثير الضريبة على مبيعات الأجهزة الإلكترونية «مؤقتاً»، وسيتردد المستهلك في شراء المنتجات الإلكترونية مع بداية التطبيق، لكن بمرور الوقت وزيادة حاجة الفرد لشراء السلعة، وتحول ضريبة القيمة المضافة إلى جزء من الحياة اليومية سيتلاشى تأثيرها على المبيعات. وأضاف بيتر، أن تأثير الضريبة على المبيعات سيبقى مرهوناً أيضاً بحجم الشركة المصنعة وحاجة العملاء لمنتجاتها، مشيراً إلى أن شركة «باناسونيك» اليابانية ستركز على تلبية احتياجات المستهلك من منتجاتها بالسوق. ... المزيد
     
 

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