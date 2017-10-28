موزعون يخفضون أسعار الأجهزة الإلكترونية مطلع العام لامتصاص أثر الضريبة المضافة

يوسف العربي (دبي)

يخطط موزعو إلكترونيات استهلاكية في الدولة بالتنسيق مع المصنعين العالميين لتخفيض أسعار المنتجات وإطلاق عروض ترويجية خاصة على الأجهزة بالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، بحسب إفادات للموزعين والمصنعين، كشفوا فيها أن العروض التي ستطرح مطلع العام المقبل ستركز على تعزيز القيمة المضافة للمستهلك، مثل الهدايا المجانية وتمديد فترات الضمان، وهي مزايا تعادل قيمتها المادية نحو 10% من القيمة الإجمالية للسلعة على الأقل.

وأوضحوا أنه من المقرر أن تطرح كبريات الشركات والوكلاء والموزعين عروضا قوية، مثل تقديم ساعات ذكية وبطاقات ذاكرة وسماعات لاسلكية مجاناً على الهواتف المحمولة، وحقائب وعدسات وكماليات مجاناً عند شراء الكاميرات، وأنظمة استماع «المسرح المنزلي» عند شراء أجهزة التلفاز. وأكدوا أن العروض الترويجية والحسومات المرتقبة ستقلص تأثير الضريبة على أنماط الشراء لدى المستهلكين بما يسهم في الحفاظ على مستويات المبيعات بالقطاع خلال عام 2018.

نقاشات مطولة

من جانبه، قال أنطوني بيتر، مدير قسم العمليات والاتصال المؤسسي لدى «باناسونيك» الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق لـ «الاتحاد» إن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات شهد مؤخرا نقاشات مطوّلة بين المصنعين العالميين والموزعين المحليين حول ضريبة القيمة المضافة، لوضع آليات تحفاظ على مستويات المبيعات.