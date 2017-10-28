مشاريع «مصدر» بطاقة الرياح توفر الكهرباء النظيفة لـ 1.2 مليون منزل

سيد الحجار (أبوظبي)

تشمل محفظة «مصدر» في مجال طاقة الرياح 8 مشاريع في 6 دول، بطاقة تصل إلى 1,4 جيجاواط، فيما تساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث 2,84 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتلبية احتياجات أكثر من 1,2 مليون منزل من الكهرباء.

وبحسب تقرير صادر عن «مصدر»، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تمتلك «مصدر» 3 محطات لطاقة الرياح في المملكة المتحدة بطاقة 1.06 جيجاواط، وتساهم في توفير الكهرباء لنحو 950 ألف منزل ببريطانيا.

وتعد محطة «هايويند سكوتلاند»، والتي تم تدشينها الشهر الحالي، ثالث محطة لطاقة الرياح تابعة لشركة «مصدر» في المملكة المتحدة، وتحد المحطة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 63 ألف طن سنوياً. وتزوّد نحو 20 ألف منزل في بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وتبلغ قدرتها 30 ميجاواط.

وأوضح التقرير أن «مصدر» افتتحت خلال شهر يوليو 2013 محطة مصفوفة لندن، أكبر محطة عاملة لطاقة الرياح البحرية في العالم، والتي تحتوي على 175 توربيناً، بطاقة 630 ميجاواط، لتلبي احتياجات 500 ألف منزل من الكهرباء، وتحد من انبعاث 925 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما تدشن خلال شهر نوفمبر المقبل محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 420 ميغاواط، لتلبي احتياجات أكثر من 410 آلاف منزل من الكهرباء، وتحد من انبعاث 760 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتضم 67 توربيناً.