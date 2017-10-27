بالفيديو.. الشرطة تطارد سيارة لمدة ساعة لتكتشف أن سائقها.. طفل!

(رويترز)

تعقبت دورية للشرطة سيارة مسروقة في مطاردة مثيرة لمدة ساعة تقريباً لتكتشف في نهاية الأمر أن من يقودها هو ابن صاحبة السيارة الذي لا يتعدى عمره عشر سنوات.

وذكرت شبكة (إن.بى.سى) أن الصبي، المتهم بسرقة سيارة والدته خلال ساعات عملها، قد حير دورية للشرطة بولاية أوهايو خلال قيامها بمطاردته على طريق سريع.

ووصل اتصال للشرطة يفيد بأن سيارة شوهدت تمر عبر مسار جانبي منحرف على الطريق 90 السريع. وسرعان ما استجابت الشرطة للاتصال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى ظل يهرب من الشرطة خلال المطارة التي استمرت لأقل قليلاً من ساعة. وكان يقود بسرعات تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

وسقطت السيارة في حفرة على جانب الطريق إلا أن الصبي تجاوزها واستمرت المطاردة إلى أن تمكنت سيارة للشرطة من صدمه من الجانب لتخرج عن سيطرته وتتوقف عن السير.