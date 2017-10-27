«تنظيم الاتصالات»: لم نرصد فيروس «الأرنب الشرير» في الإمارات

حاتم فاروق (الاتحاد)

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الفرق التابعة لها لم ترصد فيروس «باد رابيت» (الأرنب الشرير) في دولة الإمارات، مؤكدة أن الفيروس يمثل الجيل الجديد من فيروسات الفدية الذي انتشر خلال اليومين الماضيين في القارة الأوروبية.

وقالت الهيئة في ردها على «الاتحاد»، إن فيروس «الأرنب الشرير» أو «باد رابيت» يقوم بتشفير البيانات والمعلومات في الأجهزة وإقفالها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مقابل مادي، محذرة المستخدمين وأصحاب الحسابات الإلكترونية في دولة الإمارات من فتح الروابط غير الموثوقة مجهولة الهوية.

من جهته، أفاد الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات بأنه لم ترد أية بلاغات حول تعرض أي من الجهات الحكومية للفيروس المنتشر حالياً في الدول الأوروبية.

ونصحت الهيئة بعدم فتح الروابط والملفات القادمة من مصادر مجهولة، مع التأكد من تنزيل البرامج من مصادرها الأصلية، واستخدام برنامج مكافحة الفيروسات أصلي ومحدّث، مؤكدة ارتفاع وتيرة محاولات الاختراق والتشويه للمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة.

وتعرضت أكثر من 200 شركة ومؤسسة في روسيا وأوكرانيا لفيروس فدية يطلق عليه «الأرنب الشرير» أو «باد رابيت» خلال هجوم بدأ يوم الثلاثاء الماضي، وورد على شكل برنامج لتثبيت برمجية «أدوبي فلاش» ما أدى إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر في هذه الشركات والمؤسسات العالمية.

وطال الفيروس عدداً من المواقع الإخبارية في روسيا مما أصابها بالعطل مع صباح أمس الأول، فيما أخل الفيروس بعمل الأنظمة المعلوماتية في مطار محلي وعدد من البنوك المحلية في أوكرانيا ليكون الهجوم واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية منذ هجوم برنامج «نوت بيتيا» الذي ضرب أوكرانيا يونيو الماضي.

وتصدى ‬الفريق ‬الوطني ‬للاستجابة ‬لطوارئ ‬الحاسب ‬الآلي ‬التابع للهيئة، ‬لنحو ‬561 ‬هجمة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجاري، منها ‬284 ‬هجمة ‬على ‬مواقع ‬حكومية ‬وشبه ‬حكومية، ‬و277 ‬هجمة ‬على ‬مواقع ‬تابعة ‬للقطاع ‬الخاص.

وتعرضت أنظمة الحاسب الآلي في عشرات الشركات والمؤسسات العالمية إلى هجمات من فيروس «الفدية»، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فيما هاجم الفيروس شركات ومؤسسات في دول عدة في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.