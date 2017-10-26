ابتسام الكتبي: بن سلمان "ضوء في آخر النفق" للشباب العربي

ابوظبي (الاتحاد)

قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي، إن التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً من شأنها أن تغير "الصورة النمطية" عن المملكة. وأشادت بمبادرات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وخاصة المشاريع والخطط التي أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الضخم الذي افتتحه الثلاثاء، بعنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار معتبرة أن الأمير"ضوء في نهاية النفق" بالنسبة للشباب العربي ."وأضافت الدكتورة ابتسام: "لا شك أن السعودية قوة إقليمية وازنة في المشهد العربي والإقليمي وحتى المشهد الدولي. وما يحدث من تغير في السعودية يلقي بظلاله على المنطقة الخليجية والمنطقة العربية برمتها."

وتابعت: "أنا أنظر بشكل إيجابي إلى ما يحدث في السعودية، خصوصاً أن على رأس هذا التغيير، أمير شاب يطمح للمستقبل ولتغيير المجتمع إلى الأفضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مستوى الإصلاح الديني، لتغيير الصورة النمطية التي أخذها البعض عن السعودية والتي أسهمت فيها ما سُمي بسنوات الصحوة، بدءاً من الثورة الإيرانية والحرب على أفغانستان وما تلاها من ذلك، واستفادت منها القوة الظلامية، سواء كانت القوة المتشددة من إخوان مسلمين ومن جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة."

أما فيما يتعلق بإعلان الأمير محمد بن سلمان خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" عن عزم المملكة على العودة إلى "الإٍسلام الوسطي المعتدل والمنفتح"، قالت الدكتورة ابتسام إن ذلك يأتي في إطار تغيير الصورة النمطية عن المنطقة العربية ككل، التي رأت أنها "وُصمت وتوصم بالتخلف والتشدد والنظرة الدونية للمرأة،" مضيفة أن ظهور الجماعات المتشددة مثل الإخوان المسلمين والقاعدة "عزز" من تلك الصورة النمطية.

وتابعت الدكتورة ابتسام: "ما طرحه الأمير محمد بن سلمان هو العودة إلى الصورة التي كانت موجودة (قبل سنوات الصحوة). الصورة الحالية بدت سوداوية منذ الثورة الإيرانية والحرب على أفغانستان، أحداث استغلتها الجماعات المتشددة في الاستئثار بالمشهد الديني والسياسي، واستخدمتها كأدوات للتحزبات السياسية وللوصول إلى السلطة ولمحو الصورة المتسامحة المعتدلة لهذه المجتمعات التي عاشت طوال قرون عديدة بمختلف انتماءاتها الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو لا-دينية حتى، وباختلاف مذاهبها من سنة إلى شيعة. جميع تلك المجتمعات عاشت في سلام."