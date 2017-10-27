محمد بن زايد: الإمارات وشعبها يعتزان بأبنائنا المخلصين الذين يقدمون مواقف عظيمة في التضحية والوفاء

كلباء والفجيرة (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في شهيدي الوطن، الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري، والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية إعادة الأمل في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
فقد قام سموه بزيارة منزل الشهيد بدر يحيى محمد المراشدة في منطقة كلباء، ومنزل الشهيد علي سعيد سيف المسماري في منطقة الفرفار بالفجيرة.
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كما أعرب سموه عن فخره بشهيدي الوطن البطلين اللذين استشهدا في ساحة العز والكرامة ليرتقيا مع إخوانهما الشهداء الذين سبقوهما إلى بارئهم، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار.
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قدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عضو المجلس التنفيذي.