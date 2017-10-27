«لا يا سمو الأمير» يوثق مؤامرات قطر وتبعيتها لإيران

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية ورئيس هيئة اتحاد الصحفيين السعوديين واتحاد الصحافة الخليجية خالد بن حمد المالك؛ كتاباً بعنوان «لا يا سمو الأمير.. مائة مقال ومقال»، تناول فيه الكاتب الأزمة القطرية والتعرف على سلوك النظام القطري من خلال تطورات الأزمة وحتى آخر مقال يتناول الأزمة.

ويشير الكاتب إلى استمرار النظام القطري في رفض الحلول والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة والإمعان في التبعية للنظام الإيراني، في إصرار واضح على رغبة الدوحة في البقاء في المعسكر الآخر المعادي لدول مجلس التعاون الخليجي وأغلب الدول العربية في المشرق والمغرب.

ويفرد الكتاب (الصادر في 502 صفحة من القطع المتوسط، عن دار «مدارك للنشر») في صفحته الأولى إهداءيْن أوضح فيهما الفرق الكبير بين الأمير محمد بن سلمان؛ الذي عمل ويعمل من أجل البلاد العربية والإسلامية ورفعة المملكة، وبين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة؛ الذي غدر بالعرب وبدولة قطر وباعها لإيران.

وقال الكاتب في إهداءيه؛ الأول: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (شبيه جده صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز) الذي حقّق أكبر وأهم وحدة عرفها التاريخ في العصر الحديث، وصنع منها دولة مترامية ذات شأن عظيم هي المملكة العربية السعودية، أما الإهداء الآخر الذي وجّهه إلى أمير قطر قال الكاتب فيه: إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (شبيه أبيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني) الذي تآمر على أبيه الشيخ خليفة آل ثاني؛ حاكم دولة قطر، وغدر به واستولى على الحكم في قطر ومنعه من العودة إلى البلاد سنوات طويلة.