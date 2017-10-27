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أكدوا أن حمد بن جاسم شكّلَ «العقل المدبر» للاستراتيجية المشبوهة التي يتبعها نظام الدوحة

محققون أوروبيون: قطر تشتري الذمم والنفوذ السياسي في فرنسا
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تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

دينا محمود (الاتحاد)

في ضربة جديدة لمحاولات النظام القطري اكتساب نفوذٍ سياسي على الساحة الدولية، عبر تبديد الأموال بسفهٍ وتبذير على بعض الشخصيات الغربية البارزة والاستحواذ على أصولٍ مهمة في دول مختلفة من العالم، كشف موقع إلكتروني أوروبي مرموق النقاب عن تفاصيل مثيرة لنتائج تحقيقٍ أجراه محققون خاصون بهدف فضح الوسائل المشبوهة التي عملت من خلالها الدوحة، على امتلاك عددٍ من الفنادق الفاخرة في فرنسا، وشراء ذمم رجال سياسة واقتصاد هناك.

ففي تقرير مطول نشره موقع «آيربورتيه» الإخباري الأوروبي تحت عنوان «لعبة قطر طويلة الأمد في فرنسا تحت المجهر»، أماط الكاتب «جويل رويه» رئيس مؤسسة «بريدج ثينك تانك» البحثية في باريس اللثام عن «الوجه المظلم من استراتيجية معقدة لكسب النفوذ، تتبعها هذه الدولة محدودة المساحة جغرافياً.. في فرنسا منذ عام 2005».

ويستهل رويه مقاله بالإشارة إلى كتابٍ نشرته الصحفية الفرنسية «برنجير بونت» في وقت سابق من العام الجاري، وفضحت فيه الاستراتيجية التي تتبعها قطر لغسل سمعتها وإخفاء وجهها القبيح، من خلال شراء ود العديد من الشخصيات البارزة في فرنسا في المجالين السياسي والاقتصادي، وهو الكتاب الذي حمل اسم «جمهورية فرنسا القطرية»، وأحدث كما يقول - كاتب المقال - زلزالاً سياسياً في العاصمة الفرنسية.

وأبرز «رويه» حقيقة أن هذا الكتاب نُشر قبل اندلاع الأزمة التي تعصف بالخليج حالياً بسبب السياسات القطرية الطائشة، واستند إلى جهودٍ استقصائية استمرت لعدة شهور وشملت إجراء عشرات المقابلات، وكشف عن «استراتيجية علاقات عامة معقدة، تمارسها قطر، لكي تحول نفسها إلى قوة لا غنى عنها في المشهدين السياسي والاقتصادي في فرنسا».

ولم يغفل الكاتب الإشارة في هذا السياق إلى الصدمة الشديدة التي أصيب بها القراء الفرنسيون، وهم يقرؤون كيف يقوم الكثير من ساستهم البارزين بالعديد من الرحلات الباذخة إلى الدوحة، التي تتحمل السفارة القطرية في فرنسا خلالها التكاليف الخاصة بسفرهم وإقامتهم في أفخم الفنادق. كما لم يفت «رونيه» أن يُذَّكِر في هذا الصدد بما ورد في الكتاب من أن هؤلاء الساسة كانوا يحصلون قبل عودتهم إلى فرنسا على «ساعة فاخرة أو شيك تفوق قيمته 11 ألف دولار». ... المزيد
     
 