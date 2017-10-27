محققون أوروبيون: قطر تشتري الذمم والنفوذ السياسي في فرنسا

دينا محمود (الاتحاد)

في ضربة جديدة لمحاولات النظام القطري اكتساب نفوذٍ سياسي على الساحة الدولية، عبر تبديد الأموال بسفهٍ وتبذير على بعض الشخصيات الغربية البارزة والاستحواذ على أصولٍ مهمة في دول مختلفة من العالم، كشف موقع إلكتروني أوروبي مرموق النقاب عن تفاصيل مثيرة لنتائج تحقيقٍ أجراه محققون خاصون بهدف فضح الوسائل المشبوهة التي عملت من خلالها الدوحة، على امتلاك عددٍ من الفنادق الفاخرة في فرنسا، وشراء ذمم رجال سياسة واقتصاد هناك.

ففي تقرير مطول نشره موقع «آيربورتيه» الإخباري الأوروبي تحت عنوان «لعبة قطر طويلة الأمد في فرنسا تحت المجهر»، أماط الكاتب «جويل رويه» رئيس مؤسسة «بريدج ثينك تانك» البحثية في باريس اللثام عن «الوجه المظلم من استراتيجية معقدة لكسب النفوذ، تتبعها هذه الدولة محدودة المساحة جغرافياً.. في فرنسا منذ عام 2005».

ويستهل رويه مقاله بالإشارة إلى كتابٍ نشرته الصحفية الفرنسية «برنجير بونت» في وقت سابق من العام الجاري، وفضحت فيه الاستراتيجية التي تتبعها قطر لغسل سمعتها وإخفاء وجهها القبيح، من خلال شراء ود العديد من الشخصيات البارزة في فرنسا في المجالين السياسي والاقتصادي، وهو الكتاب الذي حمل اسم «جمهورية فرنسا القطرية»، وأحدث كما يقول - كاتب المقال - زلزالاً سياسياً في العاصمة الفرنسية.

وأبرز «رويه» حقيقة أن هذا الكتاب نُشر قبل اندلاع الأزمة التي تعصف بالخليج حالياً بسبب السياسات القطرية الطائشة، واستند إلى جهودٍ استقصائية استمرت لعدة شهور وشملت إجراء عشرات المقابلات، وكشف عن «استراتيجية علاقات عامة معقدة، تمارسها قطر، لكي تحول نفسها إلى قوة لا غنى عنها في المشهدين السياسي والاقتصادي في فرنسا».