معتصم عبدالله (دبي)

مهد البرازيلي فابيو ليما هداف الوصل ودوري الخليج العربي برصيد 7 أهداف، الطريق أمام انتصار فريقه «الثمين» على حساب ضيفه دبا الفجيرة 3-1، واستعادة صدارة قمة دوري الخليج العربي «مؤقتاً»، في ليلة احتفال «أيقونة الوصل» بمعادلة رقم الإيراني فرهاد مجيدي لاعب الوصل السابق، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ قلعة «الفهود» في الدوري برصيد 68. وأعاد هدف ليما «التخصصي» في شباك دبا الفجيرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، الوصل إلى أجواء المباراة ليتسيد الشوط الثاني وينجح في تحقيق فوزه الرابع في الدوري، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة في 18 مباراة على التوالي في الدوري «رقم قياسي»، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة 2-3 في الجولة 14 للدوري في الموسم السابق 2016- 2017. وتعد شباك «النواخذة» وجهة مفضلة لأهداف البرازيلي ليما في موسمه الرابع على التوالي منذ تواجده الأول في موسم 2014- 2015، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في شباك الأخير كأعلى معدل من الأهداف يسجله في شباك فريق واحد من أصل 15 نادياً استقبلت شباك «الفنان البرازيلي»، الذي اعتلى أيضاً صدارة الهدافين في الموسم الحالي بصورة «مؤقتة». ومثلت الدقيقة 65 نقطة التحول في مباراة الأمس، بعدما ألغى الحكم محمد عبدالله حسن هدفاً لدبا الفجيرة بداعي التسلل بناء على راية الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، لينتفض بعدها هجوم الإمبراطور وينجح في تسجيل هدفين على التوالي، ليحرم في المقابل «النواخذة» من تكرار مفاجأة فوزه في الجولة الثانية أمام الجزيرة «حامل اللقب» بفضل هدف المدافع خليفة الشهياري والذي سجل للمفارقة الهدف الأول في مباراة الأمس قبل أن يضيف ديالو هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء، ووصل «الفهود» إلى النقطة الـ 14 محتلاً المركز الأول بصفة مؤقتة.

«الفهود» يرفض استضافة باقي لقاءات «العميد»

نقل مباراة النصر والوصل إلى استاد راشد

وليد فاروق (دبي)

أعلن النصر أن لجنة دوري المحترفين وافقت على طلبه بنقل مباراته مع الوصل، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، إلى استاد راشد بنادي شباب أهلي دبي، والمحدد لها 2 نوفمبر المقبل بدلاً من إقامتها على استاد زعبيل بنادي الوصل. ويخوض «العميد» مبارياته هذا الموسم على استاد زعبيل، في ظل عمليات التطوير والتجديدات باستاد آل مكتوم الذي يستضيف نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019». وفي أول رد فعل أكد محمد العامري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للوصل، مخاطبة ناديه للجنة دوري المحترفين رسمياً بشأن عدم استضافة بقية مباريات «العميد» بالدوري وكأس الخليج العربي على ملعب زعبيل.

فريد علي: الهدف الملغى لدبا الفجيرة صحيح

دبي (الاتحاد)

أكد فريد علي، المحلل التحكيمي، أن الهدف الملغى لدبا الفجيرة أمام الوصل مساء أمس، في الدقيقة 65 صحيح، مشيراً إلى أن المساعد الأول لم يوفق في قراره، والهدف الذي لم يحتسب من الحالات الصعبة في المباريات، وقال: القرار كان مؤثراً في نتيجة المباراة.