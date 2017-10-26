مذكرة بتوقيف رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

إسلام أباد (أ ف ب)
أصدرت محكمة باكستانية، أمس، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على خلفية قضيتي فساد، ما يضع مزيداً من الضغوط على حزبه الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وقال محاميه ظافر خان: «إن محكمة المساءلة أصدرت أمس مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد».
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كما منعته من تولي المناصب العامة، ما يحرمه فعلياً من الترشح في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل. وحذر خبراء من أن حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز» قد يخسر مقاعد في هذه الانتخابات بسبب الفضيحة، ومصدر الاتهامات ضد شريف هي «أوراق بنما» التي تم تسريبها العام الماضي، وأثارت ضجة إعلامية كبيرة، بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن، ولم يعد شريف إلى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه مطلع هذا الشهر، على الرغم من تقارير ذكرت أنه سيعود، ودعم حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز» شريف بقوة منذ إطاحته من الحكومة في يوليو الفائت.
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