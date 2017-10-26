«بوكو حرام» تقتل 8 جنود في نيجيريا



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 كانو، نيجيريا (أ ف ب) قتل ثمانية جنود على الأقل خلال هجوم شنته مجموعة بوكو حرام الإرهابية على معسكر وقرية في شمال شرق نيجيريا، كما ذكر مصدر عسكري أمس، والهجوم الذي وقع الثلاثاء في قرية ساساوا، البعيدة 45 كلم عن داماتورو، عاصمة ولاية يوبي، هو الثالث الذي يستهدف الجيش في المنطقة في أقل من أسبوعين، ويشير إلى استئناف الأعمال العدائية مع انتهاء موسم الأمطار الشهر الماضي.وأعلن متحدث باسم الجيش أن الهجوم «أسفر عن سقوط ضحايا لدى الطرفين»، لكن مسؤولا عسكريا في المدينة طلب عدم كشف هويته قال «خسرنا حتى الآن ثمانية رجال في الهجوم الإرهابي..».وأضاف «استعدنا جثثهم لكننا لا نعرف شيئا عن عدد كبير من الأشخاص. فلا نعرف هل هم في عداد الأموات أو الأحياء».وقال أحد زعماء القرية إن الإرهابيين الذين وصلوا على متن ست شاحنات صغيرة، شنوا الهجوم على المخيم العسكري، فاندلعت معارك استمرت ست ساعات.وأضاف «عندما أدركوا أنهم يخسرون، طلبوا تعزيزات، ووصل مقاتلون آخرون على متن ثلاث شاحنات». وتمكن المهاجمون من دخول القاعدة، وأرغموا الجنود على الانسحاب. ثم دخلوا القرية التي هرب سكانها. وذكر ايسمي جريما، أحد سكان القرية الآخرين، أن الإرهابيين «حملوا الشاحنات حبوبا». ومنذ ظهورها قبل ثمانية أعوام، تسببت بوكو حرام التي تشن هجمات وتنفذ اعتداءات انتحارية في نيجيريا وفي البلدان المجاورة بمقتل 20 ألف شخص على الأقل.