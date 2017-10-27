إسبانيا تتجه لإعلان الوصاية على كتالونيا اليوم

مدريد (وكالات)

أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون، أمس أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها، وقال: «يعود إلى البرلمان الكاتالوني أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كاتالونيا»، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.

وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، قد طالبت أمس بفرض الوصاية على كاتالونيا من أجل «بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون»، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.

وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كاتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة اليوم الجمعة.

وتظاهر آلاف الناشطين الكاتالونيين في برشلونة أمس، فيما دارت تكهنات باحتمال تراجع رئيس كتالونيا عن إعلان الاستقلال عشية تصويت مهم في مدريد حول وضع منطقته تحت الوصاية.