إيران تحذر العراقيين من أميركا ..وتركيا تطالب بإلغاء الاستفتاء

عواصم (الاتحاد، وكالات)

حذرت إيران العراق أمس، من الاعتماد على الولايات المتحدة، في مستهل زيارة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لطهران، وأيدت إجراءات بغداد ضد استفتاء الإقليم الكردي للدفاع عن سيادة العراق ووحدته. بينما اعتبرت تركيا أن اقتراح سلطات كردستان العراق تجميد نتائج استفتاء الاستقلال، «ليس كافياً» ودعت إلى «إلغاء» هذا الاقتراع.

ونصح مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي العبادي أمس، بألا يعول على الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم «داعش». وقال للعبادي «الوحدة هي أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم، لا تأمنوا لأميركا، ستضركم في المستقبل». وعبر عن دعمه «الإجراءات» التي اتخذتها بغداد «للدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه»، ووصف العراق بأنه «بلد أساسي ومهم في العالم العربي». وفي شأن متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأنقرة أمس «إن تراجع كردستان العراق يمثل خطوة مهمة لكن غير كافية، ما يجب فعله هو إلغاء هذا الاستفتاء، لا تجميده».