القوات العراقية تطرد «داعش» من قاعدة جوية ومناطق غرب الأنبار

بغداد (الاتحاد، وكالات)

طردت القوات العراقية في عملية عسكرية انطلقت فجر أمس، تنظيم «داعش» من مناطق في القائم وراوة غرب محافظة الأنبار التي تشكل المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي، محررة مناطق متعددة ومهمة بضمنها قاعدة جوية ومفرق راوة ومنشآت مدنية وعسكرية مهمة، أسفرت عن مقتل 10 «دواعش» ونزوح نحو 10 آلاف مدني.

وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فجر أمس، انطلاق عملية تحرير قضاء القائم، فيما أشار إلى أنه ليس أمام «الدواعش» غير الموت أو الاستسلام.

وقال قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي إن «عملية تحرير مدينة القائم غرب الرمادي انطلقت من أربعة محاور». وأضاف أن الجيش والشرطة الاتحادية وقوات «الحشد الشعبي» والحشد العشائري تشارك في العمليات «بإسناد كبير من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي».

وأفاد التحالف الدولي في بيان إنه شن 15 غارة جوية ضد أهداف للجهاديين في منطقتي القائم والبوكمال ومحيطيهما في العراق وسوريا.