بارزاني يستقيل.. والعبادي يصر على إلغاء الاستفتاء

باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)

رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، تجميد الاستفتاء على الاستقلال الذي عرضه إقليم كردستان العراق ضمن جهود رامية لحل الأزمة عبر الحوار، مصرا على إلغائه، فيما يتواصل الحراك السياسي في الإقليم على وقع هدير المدافع والاشتباكات بين القوات العراقية المشتركة، وقوات البيشمركة المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، حيث اضطر «الإخوة الأعداء» من الأحزاب الكردية المتنافرة القبول بالجلوس تحت قبة برلمان الإقليم غدا السبت، لإعادة ترتيب البيت الكردي وبحث نقل صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئاسات الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بعدما أكدت مصادر إعلامية أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قدم استقالته فعلا من رئاسة الإقليم.

وأكد العبادي من طهران أن «إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد داعش وبعد أن توحدنا لقتال التنظيم الإرهابي، وحذرنا من إجرائه لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين، واستراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة، ولذا فنحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».

وكانت حكومة الإقليم قد عرضت أمس الأول، وقفا فوريا لإطلاق النار وتجميد نتائج الاستفتاء و«البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي». وأعلنت بغداد أن استفتاء الاستقلال غير قانوني وردت باستعادة السيطرة على مدينة كركوك وما حولها من مناطق منتجة للنفط ومناطق أخرى، انتزع الأكراد السيطرة عليها من تنظيم «داعش».

وفي شأن متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية « واع» أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ، بشرط أن يترأسها نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم. ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي لم تسمه قوله، إن بارزاني وافق على تقديم استقالته، لافتا إلى أن جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى أن تمديد عمر البرلمان في جلسة الأمس كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح.