محادثات تونسية أميركية لدفع العلاقات

ساسي جبيل (تونس)

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع السفير الأميركي لدى تونس دانيال روبنستين، آليات الارتقاء بالعلاقات التونسية الأميركية والاستحقاقات الثنائية القادمة، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وثّمن الجهيناوي الدعم الأميركي المتواصل لتونس ومعاضدتها في الجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة، مشيراً إلى تطلع البلاد لمواصلة الدول الصديقة، وخاصة الولايات المتحدة، مساندتها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يتماشى وعراقة أواصر الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.